Михаил Малин возглавил департамент охраны здоровья населения Кузбасса

Кемерово, , 18:44 — REGNUM Михаил Малин сегодня, 6 ноября, приступил к исполнению обязанностей начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, сообщили ИА REGNUM в департаменте.

По официальным данным, Малин окончил Кемеровский государственный медицинский институт (факультет «Лечебное дело»), в 2012 прошёл переподготовку по программе «менеджмент». Сначала он работал санитаром в медицинском учреждении, потом медбратом и врачом в разных медицинских организациях Кемерова. В последние годы занимал руководящие должности, в том числе должность главного врача Кемеровской городской клинической поликлиники № 5 и заместителя главного врача по лечебной работе ГБУЗ Московской области «Королевская городская больница».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно, что Алексей Цигельник уволился с поста руководителя департамента охраны здоровья населения. Он ушёл «по собственному желанию», решив продолжить «профессиональное развитие в практической медицине». Тогда же в администрации Кузбасса сообщили, что освободившийся пост займёт Михаил Малин.

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