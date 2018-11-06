Вице-губернаторы вновь разбирают ситуацию с недостроенным домом в Тамбове

Тамбов, , 18:16 — REGNUM В Тамбовской области два вице-губернатора, пообещавшие дольщикам помощь, вновь разбирают ситуацию недостроенного дома по улице Карла Маркса 3/3 в областном центре. Данную ситуацию держит на личном контроле губернатор региона Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

В регионе подчёркивают, что глава Тамбовщины Александр Никитин считает приоритетным направлением деятельности региональной власти работу с обманутыми дольщиками. Проблемы объектов незавершенного жилищного строительства глава региона держит на личном контроле. Власти отмечают, что жители дома по улице Карла Маркса 3/3 в Тамбове «де-юре не включены в реестр обманутых дольщиков, но де-факто таковыми являются», так «Тамбовхимпромстрой» должен был завершить строительство их дома еще в 2016 году.

К решению проблемы граждан, пострадавших от недобросовестного застройщика, подключились областные власти. Сегодня, 6 ноября, первый вице-губернатор Олег Иванов и вице-губернатор Арсен Габуев в очередной раз, как и обещали, встретились с дольщики. Встреча стала продолжением разговора прошлой недели — выездного совещания, которое провели два вице-губернатора на площадке строящегося дома. Помимо инициативной группы дольщиков, в разговоре приняли участие представители ОАО «Тамбовхимпромстрой», который строит дом с 2013 года, представители администрации города Тамбова и другие заинтересованные стороны.

Напомним, «Тамбовхимпромстрой» начал строительство данного дома в 2013 году, но до сих пор его не закончил. Генеральный директор компании привлечен к уголовной ответственности. Определением Арбитражного суда Тамбовской области с августа 2018 года в отношении застройщика введена процедура банкротства. И сейчас региональная власть совместно с инициативной группой дольщиков ищет возможные пути скорейшей достройки дома.

На встречу были приглашены представители «Тамбовхимпромстроя», поскольку до 4 декабря 2018 года у компании действует разрешение на строительство многоэтажки. Первоочередная задача на сегодня — закрыть тепловой контур дома до наступления морозов. Эта проблема особенно волнует и региональную власть, и собственников квартир. Застройщик обещал в течение недели решить вопрос с остеклением окон.

«Дом в таком состоянии находится не один год. Я призываю застройщика вести деловой, конструктивный разговор. Почему вы не предпринимаете существенных мер для достройки дома?» — поинтересовался вице-губернатор Арсен Габуев.

Объяснения застройщика не устроили ни вице-губернаторов, ни собственников квартир. «Какие-то работы в течение года велись, но их объем был ничтожно мал в масштабах окончания строительства дома», говорится в сообщении.

Вице-губернатор Арсен Габуев поручил управлению государственного строительного надзора области в кратчайшие сроки составить дефектную ведомость, которая покажет, в каком состоянии находится здание, какой объем финансирования потребуется для завершения его строительства.

Кроме того, он дал поручение подготовить дорожную карту по этапам достройки объекта с реальными сроками ее исполнения. Ведь объем работ, помимо закрытия теплового контура дома, предстоит большой: доделать стяжки и лифтовые шахты, дособрать тепловой пункт и связать его со стояками, закупить газовые котлы и осуществить газификацию дома, благоустроить прилегающую территорию.

Региональная власть уже предлагала собственникам несколько вариантов решения вопроса. Один из них — смена застройщика. Но пока работать в этом направлении проблематично. Нужно дождаться завершения процедуры наблюдения в отношении застройщика, которая действует до 27 ноября 2018 года. После этого возможно будет проводить процедуру конкурсного производства. И только потом — решать вопрос о смене застройщика.

К следующей неделе поручения, данные на встрече с дольщиками, будут выполнены и первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов и заместитель главы администрации области Арсен Габуев вновь проведут совещание по этому вопросу.

Напомним, площадь данного проблемного дома составляет 3653 квадратных метра. Дом рассчитан на 66 помещений, из которых, по данным отчета застройщика, продано 65 на общую сумму 176,5 млн рублей. На данный момент здесь выполнена кирпичная кладка здания, уложена рулонная кровля, осуществлялись санитарно-технические, электро-монтажные работы в подвале здания.

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