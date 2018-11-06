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В Госдуме готовы к обвинениям в якобы вмешательстве в выборы в США

Политика

«Может быть, выборы в Конгресс США станут тем моментом истины, после которого российско-американские отношения начнут восстанавливаться»

Москва, 6 ноября 2018, 18:07 — REGNUM  В Госдуме констатируют отсутствие абсурдных обвинений о якобы российском вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс США по линии ПА ОБСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Депутаты Госдумы, которые наблюдают за промежуточными выборами в Конгресс США по линии ПА ОБСЕ, подтверждают, что пока нет никаких абсурдных обвинений о якобы российском вмешательстве. Но не удивлюсь, что они могут появиться в зависимости от того или иного результата, как это неоднократно было в последнее время», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Со своей стороны парламентарий подчеркнул, что «пытаться найти «российский след» в избирательной кампании в США — все равно, что искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».

При этом в Госдуме готовы ожидать любых измышлений в адрес Москвы.

«Может быть, выборы в Конгресс США станут тем моментом истины, после которого российско-американские отношения начнут восстанавливаться. Но пока антироссийский маховик раскручен слишком сильно», — говорит депутат.

Он пожелал заокеанским партерам честных и справедливых выборов, без каких либо выдумок и инсинуаций в адрес России.

В США началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Предстоит полностью обновить состав нижней палаты парламента, частично верхней, плюс — голосования за губернаторов.

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Выборы в США
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