В Госдуме готовы к обвинениям в якобы вмешательстве в выборы в США

Москва, , 18:07 — REGNUM В Госдуме констатируют отсутствие абсурдных обвинений о якобы российском вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс США по линии ПА ОБСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Депутаты Госдумы, которые наблюдают за промежуточными выборами в Конгресс США по линии ПА ОБСЕ, подтверждают, что пока нет никаких абсурдных обвинений о якобы российском вмешательстве. Но не удивлюсь, что они могут появиться в зависимости от того или иного результата, как это неоднократно было в последнее время», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Со своей стороны парламентарий подчеркнул, что «пытаться найти «российский след» в избирательной кампании в США — все равно, что искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».

При этом в Госдуме готовы ожидать любых измышлений в адрес Москвы.

«Может быть, выборы в Конгресс США станут тем моментом истины, после которого российско-американские отношения начнут восстанавливаться. Но пока антироссийский маховик раскручен слишком сильно», — говорит депутат.

Он пожелал заокеанским партерам честных и справедливых выборов, без каких либо выдумок и инсинуаций в адрес России.

В США началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Предстоит полностью обновить состав нижней палаты парламента, частично верхней, плюс — голосования за губернаторов.