Медведев назначил министру Орешкину нового заместителя

Москва, , 18:09 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Сергея Галкина заместителем министра экономического развития. Документ об этом опубликован 6 ноября на сайте правительства России.

Ранее Галкин возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций министерства.

Сергей Галкин 1984 года рождения. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ. До прихода в правительство в 2017 году работал в должности аналитика в ВТБ Капитал.

В конце октября в МЭР был назначен другой замминистра — Тимур Максимов. Возглавляет министерство Максим Орешкин.