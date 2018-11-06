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Медведев назначил министру Орешкину нового заместителя

Политика

В конце октября в МЭР был назначен другой замминистра — Тимур Максимов

Москва, 6 ноября 2018, 18:09 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Сергея Галкина заместителем министра экономического развития. Документ об этом опубликован 6 ноября на сайте правительства России.

Ранее Галкин возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций министерства.

Сергей Галкин 1984 года рождения. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ. До прихода в правительство в 2017 году работал в должности аналитика в ВТБ Капитал.

В конце октября в МЭР был назначен другой замминистра — Тимур Максимов. Возглавляет министерство Максим Орешкин.

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Правительство России
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