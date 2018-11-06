Смольный отложил решение о строительстве мусоросжигательного завода

Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга решили отложить принятие решения о строительстве мусоросжигательного завода в промзоне «Каменка» на севере Санкт-Петербурга. Это следует из ответа временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на запрос главы петербургской организации партии «Справедливая Россия» Марины Шишкиной.

«Решение о возможности реализации проекта строительства МПЗ в производственной зоне «Каменка» отложено до полного рассмотрения предлагаемой технологии утилизации твердых коммунальных отходов, а также получения соответствующих заключений от экспертных организаций», — говорится в ответе врио губернатора, скан которого Шишкина выложила в Facebook.

В то же время Александр Беглов отметил, что возможность размещения такого завода в «Каменке» предусмотрена Генпланом Петербурга, а вид разрешенного использования земельного участка соответствует территориальной зоне для «Каменки», определенной городскими Правилами землепользования и застройки.

Таким образом, перспектива строительства мусоросжигательного завода не снята, а лишь отсрочена.

Ранее комитет по инвестициям Смольного подтвердил намерение строить мусоросжигательный завод максимального класса опасности в «Каменке». Необходимые для этого изменения были внесены в планировку территории.

Власти Петербурга планировали разрешить строительство сразу двух мусоросжигательных заводов в Выборгском районе города, по соседству с огромными жилыми комплексами. Однако, столкнувшись с резкой критикой этих планов со стороны общественности и экологов, теперь решили взять паузу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября руководство «Справедливой России» в Петербурге попросило прокуратуру города организовать проверку документов, санкционирующих подготовку к строительству сразу двух мусоросжигательных заводов в промзоне «Каменка».

Производственная зона «Каменка» расположена северо-восточнее и юго-западнее пересечения кольцевой автомобильной дороги (КАД) и Западного скоростного диаметра (ЗСД), в Выборгском районе Петербурга.

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