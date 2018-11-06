Супруга экс-министра строительства Ставрополья заплатит государству 7,3 млн

Ставрополь, , 17:40 — REGNUM 7 млн 371 тысяч 465,33 руб. обязал суд выплатить государству супругу бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Об этом сообщила 6 ноября пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Как сообщается, иск о взыскании с супруги бывшего министра денежных средств был направлен прокурором Ставропольского края в интересах Российской Федерации. 2 ноября иск был рассмотрен, суд постановил удовлетворить его частично и обязал ответчицу выплатить государству 7,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года по подозрению в превышении служебных полномочий был задержан министр строительства, дорожного и транспорта Игорь Васильев. По версии следствия, министр и его подчиненные принуждали глав городов и поселений без оснований вводить режимы ЧС и заключать контракты на ремонт дорог без торгов. В августе этого года дело Васильева было передано в суд. Тогда же в ряде СМИ появилась информация о «заказном» характере этого дела, тогда как в других — обсуждалась недвижимость министра стоимостью 150 млн рублей.