Прогноз: беспилотные авто помогут преодолеть дефицит водителей в РФ

Москва, , 17:22 — REGNUM Беспилотные грузовики все ещё не могут обойтись без водительского контроля, считает руководитель отдела методов, процессов и инноваций FM Logistic Денис Бэнэвиз. Об этом он заявил 6 ноября ИА REGNUM, комментируя новость о скором появлении на дорогах Москвы и Татарии беспилотных автомобилей.

«Беспилотный режим доступен только на трассах, а последние сложные отрезки маршрута должны управляться человеком, — обратил внимание Бэнэвиз. — Требуется решить проблемы обеспечения законодательной базы, страхования, качества дорог, а также вопрос зависимости от климатических условий (до сих пор никто не может гарантировать, что беспилотная машина нормально справится с дорогой во время сильного снегопада, например)».

При этом эксперт призвал не забывать, что Россия, как и многие другие государства, сталкивается с нехваткой водителей.

«Потенциально беспилотные грузовики могут помочь рынку справиться с этим дефицитом, — предположил он. — Также использование беспилотников может со временем улучшить рабочие условия водителей: сейчас они месяцами работают вдали от дома, а когда-нибудь смогут оставить самые дальние маршруты беспилотным грузовикам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению IT-советника генерального директора транспортной компании «ПЭК» Вячеслава Тимонина в РФ, пока ещё рано говорить об успешном и массовом внедрении беспилотных технологий,

«Не готовы ни производители, ни потребители, и самое главное — нет соответствующей законодательной базы, — уверен Тимонин. — Говорить об экономической выгоде использования коммерческого автопилотируемого транспорта тоже пока не приходится».

Также он отметил, что трассы должны быть оснащены «умными» светофорами, знаками, перекрёстками и обеспечивать высокоскоростной доступ в сеть.