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Сенатор от Липецкой области покидает Совфед

Политика

Главным претендентом на место в СФ СМИ считают Олега Королёва

Сенатор от Липецкой области покидает Совфед
Peter Miller
Отставка

Липецк, 6 ноября 2018, 17:11 — REGNUM  Представитель Липецкой области в Совете Федерации Ираида Тихонова собирается досрочно сложить свои полномочия. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Совфеде, её заявление было рассмотрено 6 ноября комитетом по регламенту.

Ираида Тихонова была наделена полномочиями представителя от исполнительного органа государственной власти Липецкой области в 2014 году. Её полномочия, как и у бывшего главы региона Олега Королёва, должны были истечь в сентябре 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Олег Королёв ушёл в отставку 2 октября. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Артамонов.

Королёву, который возглавлял регион более 20 лет, политологи прочили спокойную и престижную политическую должность. Теперь бывшему губернатору практически открыт путь в Совет Федерации: депутат Липецкого облсовета Ольга Сотникова 6 ноября подала заявление о досрочном сложении полномочий, сославшись на слишком большую занятость на основной работе — Сотникова работает детским тренером.

У «Единой России» есть две недели, чтобы предложить облсовету другого кандидата из партийного списка, а Игорю Артамонову, как предполагают местные СМИ, остаётся только назначить предшественника своим представителем в Совфеде.

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