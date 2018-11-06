Вторник, 6 Ноября 2018 года
17:07:11 МСК

Челябинский министр общественной безопасности официально лишён должности

Политика

Министерство будет возглавлять вице-губернатор Олег Климов

Челябинск, 6 ноября 2018, 17:01 — REGNUM  В Челябинске официально уволен министр общественной безопасности Евгений Савченко. 6 ноября соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Текст документа опубликован на официальном сайте регионального правительства. С Евгением Савченко расторгнут служебный контракт.

Причиной такого решения стало сокращение должности министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность министра была сокращена. Министерство возглавит вице-губернатор Олег Климов.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволенный челябинский министр может пойти в политику

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить