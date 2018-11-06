Челябинский министр общественной безопасности официально лишён должности

Челябинск, 6 ноября 2018, 17:01 — REGNUM В Челябинске официально уволен министр общественной безопасности Евгений Савченко. 6 ноября соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Текст документа опубликован на официальном сайте регионального правительства. С Евгением Савченко расторгнут служебный контракт.
Причиной такого решения стало сокращение должности министра.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность министра была сокращена. Министерство возглавит вице-губернатор Олег Климов.
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