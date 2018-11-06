В Крыму скромно готовятся к 101-й годовщине Октябрьской революции

Симферополь, , 16:49 — REGNUM В Крыму и Севастополе готовятся к демонстрациям и митингам в честь 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На 7 ноября в Симферополе запланированы шествие и митинг. Сбор состоится в 10:30 на улице Самокиша у парка Тренёва. Шествие пройдёт по улице Кирова до площади Ленина, где в 12:00 состоится митинг», — отметили в крымском отделении КПРФ.

Помимо этого аналогичные мероприятия состоятся в Феодосии и Севастополе. В Красноперекопске годовщину революции отметили ещё 5 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября на День народного единства в Севастополе вышли на праздничный митинг более 20 тысяч работников бюджетной сферы. Помимо этого во всех городах полуострова прошли праздничные мероприятия и концерты.

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