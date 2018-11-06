Следствие завершило расследование против министра инфраструктуры Украины

Киев, , 16:57 — REGNUM Досудебное расследование против министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна завершило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает 6 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, 6 ноября НАБУ предоставило стороне защиты материалы обвинения. По данным следствия, в 2015 и 2016 годах Омелян приобрел незаконные активы, стоимость которых значительно превышает его официальных доход: внедорожник BMV, наличные на сумму $90 тыс. и 25 тыс. евро, а также дома и земельные участки.

НАБУ считает, что Омелян умышленно не внес сведения о своих активах в декларацию о доходах.

Напомним, расследование против Омеляна длится с мая 2017 года. О подозрении чиновнику было объявлено 13 сентября 2018 года.