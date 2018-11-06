«Фокусники стали клоунами» – Кагарлицкий о чиновниках вроде Ольги Глацких

Москва, , 16:56 — REGNUM Российское чиновничество разложилось и уже не может даже лгать и притворяться, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя скандальное высказывание (на данный момент отстранённой от должности) руководителя департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких, заявившей о государстве, «не просившем» своих сограждан рожать.

«Конечно, они (чиновники вроде Глацких — прим. ИА REGNUM ) действительно так считают, — сказал Кагарлицкий. — Неискренне говорят вещи популярные, которые предположительно должны вызвать симпатию. Когда люди говорят что-то, вызывающее откровенную антипатию у большинства, это значит, что они говорят искренне. Чиновница явно не знает, что написано в Конституции РФ, не слышала ни про материнский капитал, ни про политику стимулирования рождаемости, которую проводит государство. Государство как раз просило рожать, причём самым прямым образом. Не знает она и о том, что население платит налоги, чтобы государство выполняло по отношению к ним какие-то функции, то есть, иными словами, государство нам достаточно много должно».

Самое опасное, однако, как считает Кагарлицкий, в другом. Такие чиновники, как Глацких, это и есть тот самый кадровый резерв, то самое поколение молодой бюрократии, которая возглавит российский управленческий аппарат ближайшего будущего.

«Это не либертарианство, потому что либертарианцы сказали бы, что государство вообще не нужно, — сказал директор ИГСО. — Это попросту чушь. Чушь, которую нельзя вписать в какие-то концептуальные рамки. Перед нами уровень мышления средневековый и дремучий. Мышление разложившегося племенного вождя. Именно разложившегося. Это тот тип племенной элиты, которая хочет иметь стеклянные бусы, зеркала и кремнёвые ружья, но при этом рассчитывает сохранить своих соплеменников в качестве материала, который можно обменять на эти стеклянные бусы».

При этом Кагарлицкий убеждён, что российская бюрократия разлагается не только эмоционально и морально, но и интеллектуально.

«Они утрачивают способность логически мыслить даже в рамках собственных официальных установок, — сказал глава ИГСО. — Они утрачивают способность эффективно врать. Это очень важно. Они всё больше утрачивают способность врать и притворяться. А ведь это важнейшие условия их функционирования. Они всё чаще начинают говорить то, что думают. Нынешний чиновник, который не умеет обманывать население, он просто профнепригоден. Что это за фокусник, у которого ни один фокус не получается? Наши фокусники превращаются в клоунов. Причем они-то думают, что по-прежнему показывают фокусы, хотя давно стали клоунами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в рамках круглого стола с участием Ольги Глацких и представителей молодёжных объединений города чиновница, комментируя тот факт, что в регионе недостаточно площадок для раскрытия и развития талантов молодёжи, внезапно разразилась следующим откровением:

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что «нам государство всё должно». Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Также она менторски добавила, что, мол, все знают свои права, но все забыли про свои обязанности.

Позже, когда скандал, вызванный её сомнительными нравоучениями, вышел на федеральный уровень, чиновница заявила, что некорректно высказала своё мнение и на самом деле, оказывается, «хотела донести мысль о мотивации молодёжи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство».

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