Американский политик объяснил, как выборы могут дать людям шанс на лучшее

Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Только если все граждане организуются и начнут голосовать, они получат шанс на лучшую жизнь, считает действующий губернатор Флориды Андрю Джиллум, обращаясь к избирателям в своем твиттере в день выборов.

«Если мы выйдем и проголосуем, если мы выйдем и организуемся, если мы проголосуем так, как будто от этого зависят наши жизни, то тогда у нас может быть государство, которое поддержит всех нас», — пишет Джиллум, очевидно старающийся в последние часы «встряхнуть» апатичных сограждан.

В своем обращении он подчеркивает, что сам по себе политик не может принести желаемых перемен — граждане тоже должны приложить усилия, по крайней мере, в нужный момент придя на избирательный участок. Напомним, сегодня в США идут промежуточные выборы в Конгресс и органы власти в ряде штатов.

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