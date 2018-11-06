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В Белгородской области сменился начальник управления молодёжной политики

Политика

В региональном правительстве произошли кадровые назначения

Белгород, 6 ноября 2018, 16:39 — REGNUM  Заместителем начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области назначен Владимир Ивашев. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба областного правительства.

Распоряжение регионального правительства о назначении Ивашева на должность государственной гражданской службы области заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики области — начальника управления молодежной политики было подписано 6 ноября.

Владимир Ивашев сменил на этой должности Андрея Чеснокова, который перешёл на работу в Яковлевский район. С 6 ноября Чесноков назначен первым заместителем главы администрации района — секретарем Совета безопасности.

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