В Белгородской области сменился начальник управления молодёжной политики

Белгород, , 16:39 — REGNUM Заместителем начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области назначен Владимир Ивашев. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба областного правительства.

Распоряжение регионального правительства о назначении Ивашева на должность государственной гражданской службы области заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики области — начальника управления молодежной политики было подписано 6 ноября.

Владимир Ивашев сменил на этой должности Андрея Чеснокова, который перешёл на работу в Яковлевский район. С 6 ноября Чесноков назначен первым заместителем главы администрации района — секретарем Совета безопасности.