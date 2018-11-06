Политолог: «Ищенко выбрал реальность, которая для него более комфортна»

Москва, , 16:27 — REGNUM В субботу, 3 ноября, на состоявшейся партийной конференции КПРФ, принято решение не выдвигать кандидатуру Андрея Ищенко на выборы губернатора Приморского края. Не будет и другого кандидата от данной партии. Коммунисты отказались участвовать в выборах, назвав их «нелигитимными».

Ситуацию специально для ИА REGNUM прокомментировал политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

«В сентябре Андрей Ищенко принимал участие в выборах как уловный, технический кандидат. В основном в Приморье было голосование против Андрея Тарасенко, против пенсионной реформы, против «власти вообще». Проголосовали за первого, кого увидели — за Андрея Ищенко. Никто особенно не копался в его биографии, никто не задумывался о том, что он за человек», — рассказал политолог.

«Когда же он «стал звездой», набрав свыше сорока процентов, все, соответственно, стали к нему приглядываться. «Кто это такой? Что за великий коммунист у нас появился?» И обнаружилось, что у человека в истории — куча скандалов. Во-первых, это бизнесмен — такой же условный типаж, как Павел Грудинин. Строитель, чьи обманутые дольщики стали заявлять, что им в свое время не дали квартиры. И плюс его рейтинг скатился вдвое. На момент принятия решения о его отказе от участия в выборах он составлял 21%. Очевидно, что это серьезное падение по сравнению с 40%. Победить с таким рейтингом уже нельзя», — подчеркнул Олег Матвейчев.

«Поставьте себя на место Андрея Ищенко, подумайте, как Вам поступить в этой ситуации? Попытаться остаться условным триумфатором с 40% и якобы «украденной победой», или получить оглушительный проигрыш? Конечно, лучше остаться с сохраненным лицом, как «борец, у которого что-то украли», чем проиграть. Поэтому, соответственно, Андрей Ищенко выбрал реальность, которая для него более комфортна: «Я ничего не признаю, я ничего не знаю, мы выиграли в сентябре!» И таким образом он и остается в своем сознании в сентябре», — продолжил эксперт.

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«Кроме того, я думаю, что там есть и другие черные пятна в биографии, и Андрей Ищенко опасается, что они будут обнародованы. Поэтому и он, и собственно КПРФ решили «лишний раз не высовываться». Когда коммунисты стали рассматривать его кандидатуру подробно, они поняли, что могут попасть в нелепую ситуацию, как с Павлом Грудинным, которого, как мы помним, активно выдвинули, а в процессе выборов выяснилось, что на нем клейма негде ставить — начиная с золотых счетов и заканчивая оффшорными бизнесами. Еще один Грудинин, еще один Ищенко, потом еще один такой ‑ и что останется от КПРФ — нашего главного «борца с олигархами?» — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2018 года в Приморье пройдут повторные выборы губернатора. Первые выборы, в сентябре, проходили в два тура, но приморцы так и не смогли выбрать себе губернатора — из-за многочисленных нарушений итоги второго тура были отменены по рекомендации ЦИК РФ.

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