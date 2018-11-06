«Мне действительно стыдно»: свердловская чиновница выступила с заявлением

Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM Отстранённая от должности директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких не стыдится своей работы на посту руководителя. Об этом она заявила 6 ноября журналистам региона.

Среди достижений с 2016 года по настоящее время она назвала вселение 551 молодой семьи в новые квартиры, создание по поручению. президента России Владимира Путина образовательного центра «Золотое сечение» (своего рода аналога сочинского центра «Сириус») пи то, что Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по развитию добровольчества,

В то же время, по её словам, ей стыдно за то, что она выразилась некорректно и не сумела донести до молодёжи свою мысль. Ольга Глацких призвала других молодых политиков, чиновников и общественников не повторять её ошибки.

«Мне действительно стыдно за то, что я в эмоциональном состоянии выразилась некорректно и не смогла точно и правильно донести свою мысль до молодых людей, участников круглого стола. Мне хотелось подчеркнуть то, что молодые люди должны максимально использовать свой собственный потенциал, быть инициативными, используя собственные ресурсы и силы, добиваясь поставленных целей», — сказала чиновница изданию «Областная газета».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свердловский губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября отстранил чиновницу от работы. Это сделано на срок служебной проверки. По итогам проверки будет решена дальнейшая судьба чиновницы.

Этим событиям предшествовало её заявление на круглом столе в Кировграде. Ольга Глацких заявила о том, что государств ничего не должно молодым людям, а их родителей не просило рожать. Эти слова вызвали широкий резонанс и вышли на федеральный уровень. Губернатор назвал фразы чиновницы некорректными и пообещал разобраться, а в Госдуме заявили, что ждут от руководства региона адекватных решений.

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