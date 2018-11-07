«Чувствуйте себя мигрантами»: сын эмигрантов папа Римский обсудил «караван»

Ватикан, , 08:37 — REGNUM «Караван мигрантов», который движется к границе США из Центральной Америки, стал темой обсуждения папы Римского Франциска. Почему деятельность миссионеров понтифик сравнил с походом мигрантов, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Мигрант обладает определенными чертами, объяснил папа Франциск на встрече с участниками XV Генерального капитула Конгрегации миссионеров святого Карла Борромео. Так, хотя иногда он и идет сам по себе, но для него естественнее двигаться в группе, потому что это придает силу:

«Это и есть община. В футболе существует роль «свободного» игрока, который может двигаться согласно моменту, но у вас нет таких возможностей: «свободные» у вас терпят неудачу. Всегда должна быть община. Всегда нужно быть в общине, потому что ваше призвание предназначено именно для мигрантов, которые собираются в группы. Чувствуйте себя мигрантами. Мигрантами в нужде, мигрантами перед Господом и между собой. Именно поэтому нужно находиться в группе».

Понтифик рассказал о том, что и сам был сыном мигрантов, а с учетом того, что веками мигранты строили страны, то миссионерам необходимо обратиться к личному опыту пребывания в чужой стране, который дает понимание того, каково это — «быть странниками», и как следует принимать беженцев и мигрантов.

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