В четырёх регионах ожидается смена секретарей «Единой России»

Чебоксары, , 16:08 — REGNUM В «Единой России» ожидается очередная ротация секретарей четырёх региональных отделений. Обновление пройдет в Чувашии, Бурятии, Иркутской и Ивановской областях, пишут «Известия» со ссылкой на источники в руководстве и высшем совете партии.

Предполагается, что кандидатуры новых руководителей будут представлены на голосование 8 ноября на заседании президиума генсовета партии. Единороссы изменения называют плановыми, однако эксперты считают, что таким образом партия решила усилить свои позиции в регионах после прошедших выборов, говорится в публикации. Ранее региональные секретари сменились в Коми, Забайкалье и Приморье, Архангельской, Владимирской, Новгородской и Ульяновской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября секретарь бурятского отделения партии «Единая Россия» Владимир Павлов, который проработал на посту 10 лет, добровольно ушёл в отставку, объяснив своё решение увеличением нагрузки на государственном посту — в связи с избранием председателем Народного Хурала Бурятии. Некоторые политологи тогда отмечали, что сильная загруженность на основной работе тут не при чём. Чистки в рядах руководства «Единой России» начались по всей стране после неубедительных результатов, показанных партией власти на недавних региональных выборах.

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В Чувашии 19 октября добровольно сложил полномочия спикера Госсовета Валерий Филимонов, который является лидером чувашских единороссов. Он перешёл работать в администрацию главы республики на пост заместителя руководителя. В местной прессе отмечают, что реальной причиной отставки может являться уголовное дело. Сам Филимонов в день отставки в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что пока не знает, останется ли он на партийной должности: «как решит конференция, так и будет». Отметим, Филимонов был избран секретарём регионального отделения «Единой России» в декабре 2017 года.

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