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Уволен начальник управления делами Воронежской области

Политика

Александр Кучеренко уходит по собственному желанию

Воронеж, 6 ноября 2018, 16:05 — REGNUM  Александр Кучеренко уволен с должности руководителя управления делами Воронежской области с 6 ноября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. Как уточняется, Кучеренко увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе.

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Отметим, что на посту главы управделами Кучеренко проработал около полугода — он был назначен в апреле 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября глава региона утвердил новую структуру правительства Воронежской области. В числе тех, кто не вошел в новый состав правительства — Евгений Юрченко и прославившийся благодаря истории с «23 окладами» Юрий Агибалов, занимавшие должности вице-губернаторов.

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