О санкционных ударах США и Евросоюза и борьбе за язык в Литве: Радио REGNUM

Москва, 6 ноября 2018, 17:00 — REGNUM
- Эрдоган назвал санкции против Ирана ошибкой;
- О предстоящей встрече Путина и Трампа в Париже;
- Евросоюз может ввести санкции против Италии;
- В Литве вытесняют языки нацменьшинств от мала до велика;
- Госдума запрещает участие детей в несанкционированных митингах.
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