Ярославская «Единая Россия» осуждает депутата, заявившего об отмене пенсий

Ярославль, , 15:55 — REGNUM Ярославские депутаты от «Единой России» отрицательно реагируют на предложения депутата муниципалитета Дмитрия Петровского об отмене пенсий и страховой медицины. При этом применять к нему какие-либо санкции коллеги-единороссы пока не готовы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель фракции Александр Дегтярев, который, как и Петровский, является врачом, осудил депутата.

Я бы его из фракции исключил. Петровский пишет, что он член фракции «Единая Россия». Зачем мне лично, врачу с пятидесятилетним стажем такой коллега? Позиционирует себя как врач, депутат, борец за права людей. Бороться можно, но только методы должны быть корректные», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля, глава фракции «Единая Россия» Александр Дегтярев.

Но будет ли фракция обсуждать поведение своего члена и ставить вопрос об исключении, Александр Дегтярев пока сказать не может. Другой видный единоросс, зампредседателя муниципалитета Сергей Калинин назвал заявления Петровского «сотрясанием воздуха».

Это личное мнение господина Петровского. Федеральную повестку дня обсуждать депутату муниципалитета с такими громкими заявлениями — это, мягко говоря, сотрясание воздуха. То, что сегодня он член фракции «Единая Россия», это факт. Но он не член партии. И на фракции, и от имени фракции с этими заявлениями он не выступает и не выступал. С нами он это дело не обсуждал, разговоров на эту тему не было никаких, и сегодня менять пенсионное законодательство в России — не наша компетенция», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Сергей Калинин.

Депутат областной думы Павел Исаев более терпимо относится к своему «младшему» коллеге.

«Каждые выборы случается такая ситуация, что случайные люди становится депутатами. Наверное, с этим надо просто как-то жить. У нас Александр Симон был депутат, тоже много интересных и веселых высказываний делал, развлекал публику. Каждый созыв получает таких людей — одноразовых депутатов, случайно получивших мандат и с низкой вероятностью повторно его получить. Мне кажется, что публике должно быть веселее от этого», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат ярославской областной думы Павел Исаев.

Депутат Исаев считает, что руководству партии «Единая Россия» надо задать вопрос по позиции депутата Петровского, поскольку его позиция явно не совпадает с линией партии. И надо решить, можно ли говорить все, что хочется, или вначале советоваться с руководством партии, а потом высказываться.

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