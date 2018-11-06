Евросоюз заключит с Киргизией соглашение второго уровня

Бишкек, , 15:50 — REGNUM Киргизия является второй страной в Туркестанском регионе, с которой Европейский союз планирует заключить соглашение о сотрудничестве второго уровня. Первой был Казахстан. Об этом на пресс-конференции заявил директор отдела политики, информации и прессы представительства Евросоюза в республике Раймондс Виргинс.

По словам европейского чиновника, в документ стороны намерены включить сотрудничество в энергетике, в транспортной и коммуникационной сферах, и в области мобильных технологий.

Также Виргинс отметил, что помимо этого Евросоюз планирует продолжить продвигать права человека в Киргизии.

«В 2017 году мы провели переговоры с Киргизией в Бишкеке и Брюсселе. Итоги были достаточно успешными. Мы надеемся, что в следующем году можно будет показать предварительную версию соглашения. Нам еще нужно время, чтобы оно вступило в силу», — подытожил представитель ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2016 года Европейский союз одобрил присоединение Киргизии к программе «Всеобщая система преференций плюс» («ВСП +»), позволяющей применить нулевые таможенные ставки в отношении более чем 6000 товарных позиций при их экспорте в страны ЕС.

Однако поставлять такие товары в Евросоюз можно только после прохождения этой продукцией сертификации на соответствие евростандартам.

Отметим также, что требования, предъявляемые к экспортерам в рамках «ВСП + «, включают в себя не только техрегламенты, но и полного выполнения страной обязательств по соблюдению прав человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам.