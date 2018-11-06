Смольный боится «левых» митингов в центре Петербурга

Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга намеренно пытаются «избавиться» от массовых акций к годовщине Великой Октябрьской революции, чтобы не дать людям лишний раз провести «исторические аналогии» с той эпохой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 6 ноября политолог Александр Конфисахор.

Он не был удивлен тем, что и КПРФ, и «несистемным» левым силам в 2018 году не согласовали традиционные массовые акции и шествия на площади Ленина и у крейсера «Аврора», хотя в предыдущие годы такие мероприятия никогда не становились «проблемными» для властей.

«У нас сейчас вне закона оказывается всё, что не согласовано. Ничего удивительного в этом нет. Мы помним тренд прошлого года, когда долго решался вопрос, как отмечать столетие революции, отмечать ли его или стоит его замылить. С другой стороны, все-таки 100 лет Октябрю, историю нельзя просто так выбросить. Решили потихоньку, чтобы «революцию» тут не устроить, чтобы не бередить людскую память лишний раз, не проводить аналогий, ассоциаций с той эпохой», — пояснил Конфисахор.

Действительно, в 2017 году левым было отказано в шествии по Невскому проспекту. Вместо этого КПРФ получила в свое распоряжение охраняемый сотрудниками ФСО Таврический дворец, где партийцы отмечали столетие революции с фуршетом. В этот раз представителям КПРФ предложили вместо шествия по Невскому или по Петроградской набережной к крейсеру «Аврора» провести мероприятие в актовом зале Смольного, но на сей раз партия Зюганова отказалась и высказала возмущение запретом.

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Александр Конфисахор полагает, что врио губернатора Александр Беглов еще не проявил себя по отношению к массовым акциям в достаточной мере, чтобы можно было сравнить его поведение с предшественником Георгием Полтавченко. Тот, напомним, после протестов по поводу Исаакиевского собора и митингов против коррупции упразднил единственный гайд-парк в центре Петербурга — на Марсовом поле. По мнению Конфисахора, у граждан сейчас нет шансов получить взамен какую-то другую площадку в исторической части Северной столицы.

«В центре — нет. Власть безумно этого боится, категорически этого не позволит. Хорошо еще, что Удельный парк иногда предлагают, а не сразу Колпино. В центре никто не даст митинговать. Марсово поле было просто запретить — оно слишком близко и к Смольному, и к Дворцовой, и к Заксобранию. Куда может оттуда двинуться толпа, сложно предугадать, хватит ли средств у Росгвардии — всегда большой вопрос. Они реально задумываются над этим. Если несколько тысяч еще реально сдержать, то когда будет 10−20 или 100 тысяч, это уже полный швах», — говорит Конфисахор.

Как сообщало ИА REGNUM, представители петербургских левых организаций в открытом письме врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову потребовали согласовать уличные акции 7 ноября в честь 101-й годовщины Октябрьской революции. Представители левых сил заявили о готовности выйти на несанкционированные акции.

Дидер КПРФ в Петербурге, депутат Заксобрания Ольга Ходунова назвала отношение исполнительной власти Петербурга «издевательством» и пообещала устроить встречу с избирателями у крейсера «Аврора» 7 ноября.

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