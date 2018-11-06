В Танзании в 2019 году пустят первые электропоезда

Додома, , 21:57 — REGNUM Главный представитель правительства Танзании Хасан Аббас сообщил, что первый в Танзании электропоезд начнет ездить по стране после завершения строительства современной железной дороги в следующем году.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchiсi», проект строительства железной дороги Дар-эс-Салам — Додома, которая затем будет продолжен до соседних стран: Руанды, Бурунди и Демократической Республики Конго, был завершен лишь на 30 процентов.

Аббас, выступая 5 ноября, рассказал о трех годах правления пятого правительства президента Джона Магуфули, а также отметил, что строительство железной дороги было одним из основных достижений страны, которое многие считали невозможным с имеющимися в Танзании внутренними доходами.

Кроме того, он упомянул о некоторых других крупных проектах, которые были реализованы в течение последних трех лет, таких как покупка семи самолетов, четыре из которых уже были доставлены в страну, строительство автомагистрали Mfugale в районе Тазара, а также строительстве проекта им. Стиглера Джорджа по производству электроэнергии.

Аббас добавил, что сегодня Танзания делает акцент на укрепление мира и все проекты воплотить в жизнь, скорее всего, не удастся.

Помимо этого, Аббас подчеркнул в выступлении, что президенту Танзании Магуфули удалось установить идеологию в стране, основой которой является создание самостоятельной, развивающейся, независимой и мирной нации.