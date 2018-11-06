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Правительство Танзании не поддерживает антигомосексуальную кампанию

Политика

Правительство Танзании заявило, что объявление регионального комиссара Дар-эс-Салама Пола Маконды об учреждении кампании по борьбе с гомосексуализмом в Дар-эс-Саламе является лишь его «личной позицией»

Додома, 6 ноября 2018, 17:39 — REGNUM  Министерство иностранных дел и по делам сотрудничества в Восточной Африке Танзании заявило, что региональный комиссар области Дар-эс-Салам Пол Маконда, говоря об учреждении антигомосексуальной кампании в стране, озвучил лишь свое мнение, которое не является позицией государства по данному вопросу.

«Правительство Объединенной Республики Танзании хотело бы пояснить, что данные заявления представляют его (Маконды) точку зрения, а не позицию государства», — говорится в заявлении.

По информации новостного агентства «VOA Kiswahili», министерство также сообщило, что правительство Танзании хотело бы воспользоваться этой возможностью и напомнить о том, что Танзания продолжит уважать все международные соглашения по правам человека, которые страна подписала и ратифицировала.

Правительство Танзании подчеркнуло, что оно по-прежнему будет продолжать уважать и защищать права граждан, содержащиеся в Конституции Объединенной Республики Танзании.

Напомним, что сделанное ранее заявление о развязывании большой антигомосексуальной кампании вызвало негодования многих государственных и общественных организаций в мире.

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Зарубежная хроника
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