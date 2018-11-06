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Совфед 7 ноября примет решение в отношении Семчишина и Гуцана

Политика

На заседании

Москва, 6 ноября 2018, 15:35 — REGNUM  Завтра, 7 ноября, Совфед обсудит вопрос об освобождении Ивана Семчишина и Александра Гуцана от должности заместителя Генерального прокурора РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам замгенпрокурора Юрия Пономарева, «Александр Гуцан переходит на другую работу, а Иван Семчишин выходит на пенсию по выслуге лет».

Отметим, что Семчишин — замгенпрокурора РФ в Сибирском федеральном округе, а Гуцан — заместитель генпрокурора в Северо-Западном федеральном округе.

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