Совфед 7 ноября примет решение в отношении Семчишина и Гуцана

Москва, , 15:35 — REGNUM Завтра, 7 ноября, Совфед обсудит вопрос об освобождении Ивана Семчишина и Александра Гуцана от должности заместителя Генерального прокурора РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам замгенпрокурора Юрия Пономарева, «Александр Гуцан переходит на другую работу, а Иван Семчишин выходит на пенсию по выслуге лет».

Отметим, что Семчишин — замгенпрокурора РФ в Сибирском федеральном округе, а Гуцан — заместитель генпрокурора в Северо-Западном федеральном округе.