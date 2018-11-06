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Евросоюз на год продлил санкции против Венесуэлы

Политика

Ситуация в стране «продолжает ухудшаться»

Брюссель, 6 ноября 2018, 15:35 — REGNUM  Европейский союз продлил санкции против Венесуэлы на один год, об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Совет решил продлить срок действия действующих санкций до 14 ноября 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с тем, что ситуация в стране «продолжает ухудшаться». При этом ограничительные меры призваны содействовать выработке совместных демократических решений для обеспечения политической стабильности в стране, уточняется в документе.

Напомним, Венесуэла переживает глубочайший политический и экономический кризис. На фоне гиперинфляции в августе в стране была объявлена деноминация. Новая валюта, суверенный боливар, была привязана к криптовалюте петро, обеспеченной нефтяными запасами страны.

Согласно прогнозам, по итогам 2018 года инфляция в Венесуэле может превысить один миллион процентов. Ранее стало известно, что США готовят новый пакет санкций, чтобы ограничить экспорт золота из Венесуэлы.

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Политический кризис в Венесуэле
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