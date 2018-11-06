Вторник, 6 Ноября 2018 года
17:07:46 МСК

Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Пакистана

Политика

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился со своим пакистанским коллегой Имраном Ханом в Шанхае

Исламабад, 6 ноября 2018, 16:40 — REGNUM  В Шанхае на полях Китайской международной выставки импортных товаров премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

По сообщению пакистанского телеканала Аваз TV, в ходе встречи глава правительства России поздравил премьера Пакистана с победой на выборах. Лидеры договорились развивать сотрудничество между двумя странами, в том числе и в стратегических областях. Дмитрий Медведев получил приглашение Имрана Хана посетить Исламабад.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить