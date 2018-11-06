Исламабад, , 16:40 — REGNUM В Шанхае на полях Китайской международной выставки импортных товаров премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

По сообщению пакистанского телеканала Аваз TV, в ходе встречи глава правительства России поздравил премьера Пакистана с победой на выборах. Лидеры договорились развивать сотрудничество между двумя странами, в том числе и в стратегических областях. Дмитрий Медведев получил приглашение Имрана Хана посетить Исламабад.