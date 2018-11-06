Президент Афганистана встретился с зампомощника госсекретаря США Элис Уэллс

Кабул, , 22:17 — REGNUM Официальный представитель администрации президента Афганистана заявил, что глава страны Ашраф Гани встретился в Кабуле с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи между Ашрафом Гани и Элис Уэллс обсуждались недавние санкции США в отношении Ирана, в частности их влияние на функционирование порта Чабахар, являющегося одним из важнейших способов Афганистана установить связь с внешними рынками.

В вышеуказанном заявлении отмечается, что встреча между президентом Афганистана и первым заместителем помощника госсекретаря США прошла успешно. Официальный представитель администрации Ашрафа Гани сказал, что конкретные итоги данной встречи будут озвучены позднее, но, по его словам, это будут хорошие новости для всего народа Афганистана.

Ранее представители деловых кругов Афганистана призвали руководство США изъять из станционного списка те положения, которые затрагивают интересы афганцев.