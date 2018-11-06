В афганской провинции Кандагар ликвидировано семь талибов*

Кандагар, Афганистан, , 18:00 — REGNUM Министерство внутренних дел Афганистана опубликовало официальное заявление, согласно которому в провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате столкновения между силами Национальной полиции и сторонниками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было ликвидировано семь боевиков.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», столкновение между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло на территории уезда Шах-Вали-Кот провинции Кандагар.

Согласно заявлению, в ходе боя между полицейскими и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было обнаружено и обезврежено 11 самодельных взрывных устройств.

В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что в результате столкновения никто из мирных жителей или сотрудников Национальной полиции Афганистана не пострадал.

На данный момент, официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никак не прокомментировали данную информацию.