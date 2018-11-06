Правительство Афганистана контролирует 55% территории страны

Кабул, , 18:17 — REGNUM Специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR) представил Конгрессу США 41-ый ежеквартальный отчет о процессе восстановления Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», на данный момент правительство страны контролирует 55% уездов Афганистана. Это самый низкий процент контролируемой территории, начиная с момента фиксирования этого показателя в ноябре 2015 года.

В докладе было отмечено, что на данный момент в силах безопасности и обороны Афганистана служит 312,328 человек, что на 8,827 человек меньше, чем два года назад.

Согласно докладу SIGAR, вооружённым силам Афганистана удалось добиться незначительного или даже нулевого прогресса в борьбе движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние три месяца.

В докладе также отмечается, что процент территории, контролируемой движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сократился, но доля оспариваемых боевиками и правительственными силами уездов возросла.