Белый дом выпустил памятную монету с опечатками на русском

Вашингтон, , 15:26 — REGNUM В честь прошедших 16 июля в столице Финляндии переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина Белым домом была выпущена монета. Согласно размещенным на сайте администрации США изображениям сувенира, русскоязычные надписи на монете содержат несколько грамматических ошибок.

Следует отметить, что на аверсе монеты изображены портреты лидеров двух стран и надписи на английском языке. Что касается реверса, то надписи на русском содержат ошибки: «ддипломатическая история», «Хельпинский саммит», «Новое поколение, новое эра, новое лидерство».

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Как сообщало ИА REGNUM, свою встречу в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп назвал «одной из лучших в своей жизни».

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