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Кубинский лидер Мигель Диас-Канель посетил КНДР с официальным визитом

Политика

В аэропорту Пхеньяна главу Кубы встретил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын

Пхеньян, 6 ноября 2018, 16:43 — REGNUM  Председатель Государственного Совета Кубы Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в столицу КНДР Пхеньян, ставший первым пунктом назначения политика в рамках «азиатской» части его турне.

Как сообщило кубинское новостное агентство «Пренса Латина», в аэропорту кубинский лидер был встречен официальной делегацией, которую возглавил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Помимо этого, в торжественной церемонии встречи высокого гостя приняли участие сотни женщин, одетых в национальный корейский костюм — ханбок. На протяжении всего пути от аэропорта до резиденции Пэхвавон (официальная резиденция Министерства иностранных дел КНДР), Мигеля Диаса-Канеля и Ким Чен Ына горячо приветствовали жители столицы. На улицах Пхеньяна, по которым следовал кортеж, были вывешены флаги КНДР и Кубы.

Как сообщили дипломатические источники, Куба продолжит укреплять дружественные отношения с КНДР. Между Кубой и КНДР существуют тесные связи ещё со времён холодной войны. Недавно в Генеральной Ассамблее ООН Северная Корея в очередной раз проголосовала за снятие торгово-экономической блокады США в отношении Острова свободы. Куба, в свою очередь, поддерживает межкорейский диалог, рассматривая его как эффективное средство достижения прочного мира на полуострове, и осуждает односторонние санкции в отношении КНДР.

По окончании визита, 6 ноября, кубинский лидер отправился в Пекин.

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Зарубежная хроника
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