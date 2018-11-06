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Премьер-министр Бангладеш: выборы в парламент будут честными и прозрачными

Политика

Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед заявила, что у нее нет никаких сомнений в том, что XI парламентские выборы будут честными

Дакка, 6 ноября 2018, 18:52 — REGNUM  Хасина Вазед, премьер-министр Бангладеш и лидер партии Авами лиг, на пресс-конференции в своей резиденции заявила, что нет никаких сомнений в том, что XI парламентские выборы будут честными и прозрачными. По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо» со ссылкой на слова премьер-министра, за 10 лет и 9 месяцев нахождения партии Авами лиг у власти правительству Бангладеш удалось создать в стране устойчивую политическую систему и обеспечить ее развитие. В этой связи каждые новые выборы оказываются прозрачнее и лучше предыдущих.

Хасина Вазед подчеркнула, что в будущем прогрессивный и непрерывный демократический политический процесс приведет к тому, что Бангладеш сможет перейти из разряда развивающихся стран в категорию развитых. Это премьер-министр считает одной из важнейших целей развития страны, и в этом она надеется на поддержку народа Бангладеш.

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Зарубежная хроника
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