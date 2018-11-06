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Парламент Бангладеш: поддержка власти народом избавит страну от бедности

Политика

Спикер Национального собрания Бангладеш Ширин Шармин Чаудхури заявила, что только при всесторонней поддержке действий премьер-министра народом возможно полное искоренение бедности в Бангладеш

Дакка, 6 ноября 2018, 17:09 — REGNUM  Спикер парламента Бангладеш Ширин Шармин Чаудхури в речи, произнесенной в Пирганджском женском колледже технологий и управления, подчеркнула важность всесторонней поддержки народом действий правительства для искоренения бедности в Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак» Ширин Шармин Чаудхури подчеркнула в своей речи, что необходимо обучать женщин различным профессиям и навыкам работы, чтобы повысить индекс развития человеческого потенциала половины населения страны.

Студенты Пирганджского технического колледжа уже сегодня имеют возможность обучаться при свете электрических лампочек, правительство также предоставляет различные стипендии и льготы обучающимся и членам их семей. Всё это, по словам спикера парламента, стало возможным именно благодаря правительству Авами лиг.

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Зарубежная хроника
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