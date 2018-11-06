Парламент Бангладеш: поддержка власти народом избавит страну от бедности

Дакка, , 17:09 — REGNUM Спикер парламента Бангладеш Ширин Шармин Чаудхури в речи, произнесенной в Пирганджском женском колледже технологий и управления, подчеркнула важность всесторонней поддержки народом действий правительства для искоренения бедности в Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак» Ширин Шармин Чаудхури подчеркнула в своей речи, что необходимо обучать женщин различным профессиям и навыкам работы, чтобы повысить индекс развития человеческого потенциала половины населения страны.

Студенты Пирганджского технического колледжа уже сегодня имеют возможность обучаться при свете электрических лампочек, правительство также предоставляет различные стипендии и льготы обучающимся и членам их семей. Всё это, по словам спикера парламента, стало возможным именно благодаря правительству Авами лиг.