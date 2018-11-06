В заявлении лидеров Пакистана и КНР ни слова о финансовой помощи

Исламабад, , 22:06 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении сотрудничества во всех сферах.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, стороны договорились расширять сотрудничество во всех сферах в «Новой эре отношений», однако в совместном заявлении не содержалось упоминание срочной финансовой помощи Пакистану. Ранее, до отъезда в Пекин, премьер-министр Пакистана Имран Хан заявлял о необходимости займа у «дружественных стран», чтобы остановить сползание страны к дефолту. Финансовая помощь, которую охотно Пакистану предоставили в Эр-Рияде, не будет получена в Пекине.

Несмотря на этот факт, стороны выразили удовлетворенность развитием Китайско-пакистанского экономического коридора и опровергли все предположения о том, что новое правительство Пакистана хотело бы пересмотреть проект. Также страны договорились «как можно скорее» подписать второе соглашение о свободной торговле, выгоды от которого помогут Пакистану выровнять дефицит торгового баланса с КНР.