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В заявлении лидеров Пакистана и КНР ни слова о финансовой помощи

Политика

Премьер министр Пакистана Имран Хан и президент КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении сотрудничества во всех сферах в рамках «Новой эры отношений»

В заявлении лидеров Пакистана и КНР ни слова о финансовой помощи
Иллюстрация: Gov.cn
Имран Хан в Пекине

Исламабад, 6 ноября 2018, 22:06 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении сотрудничества во всех сферах.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, стороны договорились расширять сотрудничество во всех сферах в «Новой эре отношений», однако в совместном заявлении не содержалось упоминание срочной финансовой помощи Пакистану. Ранее, до отъезда в Пекин, премьер-министр Пакистана Имран Хан заявлял о необходимости займа у «дружественных стран», чтобы остановить сползание страны к дефолту. Финансовая помощь, которую охотно Пакистану предоставили в Эр-Рияде, не будет получена в Пекине.

Несмотря на этот факт, стороны выразили удовлетворенность развитием Китайско-пакистанского экономического коридора и опровергли все предположения о том, что новое правительство Пакистана хотело бы пересмотреть проект. Также страны договорились «как можно скорее» подписать второе соглашение о свободной торговле, выгоды от которого помогут Пакистану выровнять дефицит торгового баланса с КНР.

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Зарубежная хроника
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