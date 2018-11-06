Министр финансов Израиля требует разрешение на экспорт марихуаны

Иерусалим, , 16:46 — REGNUM Министр финансов Израиля Моше Кахлон намерен согласовать с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом вопрос получения разрешения на экспорт медицинской марихуаны. Экспорт канабиса может принести ближневосточной стране около миллиарда долларов. Об этом 5 ноября сообщило израильское бизнес-издание Calcalist.

Известно, что министр Кахлон пытается продвинуть идею экспорта марихуаны уже в течение полугода, однако каждый раз инициатива блокируется министерством внутренней безопасности (МВБ). Отказ МВБ предоставить разрешение на экспорт наносит ущерб фермерам, что, в свою очередь, сказывается на экономике страны.

Проблема состоит в том, что глава МВБ требует полномочий по контролю за фермами, занимающихся выращиванием медицинской марихуаны. Ранее финансовое ведомство отказывалось удовлетворять требование МВБ. Однако 4 ноября министр Кахлон направил обращение министру Эрдану, в котором он отметил, что его ведомство готово пойти навстречу, если МВБ поддержит законопроект об экспорте марихуаны.