Закон о формировании правительства в Израиле урезает полномочия президента

Иерусалим, , 22:20 — REGNUM Кнессет Израиля рассмотрит поправки в закон о формировании правительства. Как сообщает израильская телерадиокомпания Reshet, возможные изменения сократят полномочия президента страны в данном вопросе.

В действующем на данный момент законе значится, что президент Израиля имеет право возложить полномочия по формированию правительства на любого депутата, независимо от того, является он председателем партии или нет. Однако после скандала о якобы готовящемся заговоре президента страны Рувена Ривлина и депутата от партии «Ликуд» Гидеона Саара члены правящей партии выступили с предложением об изменении закона. Согласно предлагаемой инициативе, столь обширные полномочия по формированию кабинета министров сможет получить только лидер какой-либо партии.

Эксперты полагают, что таким образом действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается защитить свой авторитет перед приближающимися парламентскими выборами. Напомним, что очередные выборы пройдут в стране в 2019 году.