Министр обороны Израиля поддержал санкции США против Ирана

Иерусалим, , 21:58 — REGNUM Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал введение санкций в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов. Новый пакет санкций американского руководства касается финансовой и энергетической сфер. Об этом сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

Утром 5 ноября в Twitter министра обороны появилась публикация: «Смелое решение президента Трампа вносит долгожданные изменения в ситуацию на Ближнем Востоке. Одним единственным ударом США существенно помешали процессу закрепления Ирана в Сирии, Ливане, Секторе Газа, Ираке и Йемене. Президент Трамп, Вы вновь сделали это! Спасибо».

Действия американского руководства одобрил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, поблагодарив президента США Дональда Трампа за жесткие меры в отношении главного противника Израиля в регионе. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что данный пакет санкций будет «самым жестким из когда-либо накладываемых на Исламскую республику».