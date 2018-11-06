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Израиль рассмотрит закон о смертной казни

Политика

Премьер-министр страны дал свое согласие на рассмотрение закона в израильском Кнессете

Израиль рассмотрит закон о смертной казни
Ричард Бридженс. Казнь за убийство. 1820

Иерусалим, 6 ноября 2018, 18:14 — REGNUM  Кнессет Израиля начнет рассмотрение законопроекта о введении смертной казни за терроризм. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на руководство партии «Наш дом — Израиль» (НДИ), обсуждаемая долгое время инициатива была одобрена премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху для дальнейшего рассмотрения парламентом.

Инициатором обсуждения возможного введения смертной казни является партия «Наш дом — Израиль», возглавляемая министром обороны Израиля Авигдором Либерманом. Руководство НДИ требует подготовить закон к голосованию в первом чтении уже к следующей неделе.

Известно, что разрабатываться и обсуждаться законопроект будет в комитете Кнессета по законодательству. Данный комитет возглавляет депутат от партии «Байт Йегуди» Нисан Сломянски, являющийся известным противником введения смертной казни. В связи с этим, руководство НДИ требует перенести работу над законом в другую комиссию, отмечая, что Сломянски будет специально срывать обсуждение предложенной инициативы.

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Зарубежная хроника
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