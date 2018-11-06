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Эрдоган: курдско-американские патрули на севере Сирии «неприемлемы»

Политика

Они создают серьезные проблемы на границе

Анкара, 6 ноября 2018, 15:13 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал совместное патрулирование территорий на севере Сирии курдскими и американскими подразделениями неприемлемым, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением он выступил в интервью турецким СМИ.

«Мы не только не можем принять [совместные патрули], но и такое развитие событий влечет за собой серьезные проблемы на границе», — отметил турецкий лидер

Напомним, в Турции курдские отряды Народной самообороны (YPG), которые составляют костяк Демократических сил Сирии, считают частью признанной террористической организации Рабочая партия Курдистана.

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Турция и США
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