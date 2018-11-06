Эрдоган: курдско-американские патрули на севере Сирии «неприемлемы»

Анкара, , 15:13 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал совместное патрулирование территорий на севере Сирии курдскими и американскими подразделениями неприемлемым, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением он выступил в интервью турецким СМИ.

«Мы не только не можем принять [совместные патрули], но и такое развитие событий влечет за собой серьезные проблемы на границе», — отметил турецкий лидер

Напомним, в Турции курдские отряды Народной самообороны (YPG), которые составляют костяк Демократических сил Сирии, считают частью признанной террористической организации Рабочая партия Курдистана.