Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц совершил визит в Косово

Приштина, , 18:05 — REGNUM После визита в Сербию, 6 ноября федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц посетил Косово, где встретился с президентом Косово Хашимом Тачи и премьер-министром Косово Рамушем Харадинай.

Как передает австрийское новостное агентство «АПА», на встрече обсуждались диалог между Косово и Сербией, европейская перспектива для Косово и формирование Косово собственной армии. Также, во время пребывания в Косово Курц побеседует с австрийскими военнослужащими СДК (Силы для Косово).

Как передает албанское новостное агентство «АБЦ ньюс», предварительно в сообщении правительственного кабинета Австрии сообщалось, что во время визитов в Сербию и Косово Курц поддержит процесс вступления государств западных Балкан в ЕС и евроатлантические перспективы этих стран, а также диалог между Приштиной и Белградом».

«Достижение соглашения посредством диалога между Сербией и Косово является условием окончательного вступления обеих стран в ЕС», — говорилось в уведомлении Австрийского правительства. — «Европейский союз будет не полон, пока в него не вступят западнобалканские государства».