Налогоплательщики Германии составили список нелепых расходов властей

Берлин, , 15:15 — REGNUM

Союз налогоплательщиков Германии в 46-й раз составил список самых абсурдных расходов немецких властей, пишет издание Die Welt 6 ноября.

Тратить деньги легко. Конъюнктура процветает, доходы от налогов растут. Это благополучное развитие заставляет некоторые хозяйства в землях и коммунах ФРГ тратить средства налогоплательщиков безрассудно. Die Welt публикует шесть самых странных пунктов из этого списка.

Шесть современных подводных лодок с двигателем на водородных топливных элементах стоят €3 млрд. Но ни одна из них в настоящее время не готова к эксплуатации, большую часть времени они находятся на ремонте в верфях. Кроме того, на семь немецких подводных экипажей на флоте имеется только три командира — проблемы с подготовкой персонала.

С сентября министерство труда Германии объявило о новой пенсионной политике. Около €970 тыс. было потрачено на ее рекламу в медиа и на уличных щитах. Еще €84 тыс. были потрачено на разработку соответствующего сайта. Итого — более миллиона на саморекламу политиков.

В городе Целле местные жители более года не могли пользоваться пешеходными зебрами, пока власти своеобразным образом боролись с пробками на кольцевой развязке, заставив зебры закупленными металлическими заборами.

В районе Ганновера для доставки в клинику раненого в ДТП волка власти приобрели специальный трейлер с ремнями и внутренним освещением стоимостью €11 тыс. Трейлер не использовался ни разу с момента покупки в январе 2017 года — за это время произошло только два ДТП с участием волков. Оба животных погибли сразу.

Восемь лет назад футбольный клуб Эрфурта «Рот-Вайсс» приобрел систему обогрева дерна на футбольном поле за €887 313. Она так и не была использована.

В Берлине в районе Панков власти установили 44 дорожных знака стоимостью €5 тыс. на участке в 700 м, вдоль которого посажены деревья. На каждом знаке написано «объезжать слева». Однако даже при желании объехать справа никто бы не смог сделать этого из-за высоты бордюра.

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью счетная палата Германии обнаружила, что огромные средства, затраченные на переход на альтернативные источники энергии, расходуются впустую.

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