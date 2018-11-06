Луценко поставил ультиматум команде президента Порошенко — эксперт

Киев, , 15:10 — REGNUM Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко об уходе в отставку вызвано желанием дистанцироваться от команды президента Петра Порошенко и тем самым сохранить политические перспективы, заявил 6 ноября директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению политолога, Луценко давно заявлял об уходе, но хотел сделать это красиво и смерть херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк дала ему такую возможность.

«Луценко опытный политик и пытается дистанцироваться от команды Порошенко…, для того чтобы сохранить политические перспективы на следующий политический цикл», — уверен Бортник.

Он также отметил, что своим заявлением Юрий Луценкорезко повысил ставки, поскольку его уход не выгоден администрации Порошенко:

«Эта отставка имеет все шансы не состояться, а Луценко «вырывается на свободу» поля политического маневра», — подытожил Руслан Бортник.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о своём уходе в отставку во время выступления в Верховной раде по делу об убийстве херсонской чиновницы Натальи Гандзюк.

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В конце сентября 2018 года Луценко рассказал, что планирует вернуться в украинскую политику после избирательной кампании 2019 года.

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