Путин: Объём разработок новых образцов вооружений вырос на 35%

Москва, , 15:02 — REGNUM Россия пристально следит за тенденциями мирового рынка вооружений, предлагает своим партнёрам новые гибкие, более удобные формы сотрудничества. Новый момент — растущая заинтересованность иностранных заказчиков в современных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), а также в локализации производства военной продукции на своей территории. Россия это учитывает, заявил сегодня, 6 ноября, президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, сообщается на сайте Кремля.

Так, по словам Путина, за последние пять лет объём совместных НИОКРов с целью модернизации и разработке новых образцов вооружений вырос на 35%. Вместе с тем существенно меняются условия, в которых приходится вести торговлю военной техникой. Это требует переналадки привычных подходов и разработки новой комплексной стратегии действий на перспективу.

«В сфере военно-технического сотрудничества в России есть и серьёзные достижения, и понимание стоящих перед отечественным ВПК масштабных задач», — отметил президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы объём экспортных поставок продукции военного назначения находится на стабильно высоком уровне, составляет порядка $15 млрд. Главное преимущество российских производителей — неизменно высокое качество военной продукции, которая не имеет аналогов.

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