Чувашия выбрала кандидата на пост министра образования

Чебоксары, , 14:57 — REGNUM В Чувашии выбрали кандидата на пост министра образования и молодежной политики республики. Этот пост после подтверждения результатов собеседования в Минпросвещения РФ займёт Сергей Кудряшов, который в настоящее время является временно исполняющим обязанности министра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Чувашии.

Ранее в Министерстве просвещения России Сергей Кудряшов «прошёл собеседование в качестве кандидата» на должность министра образования и молодежной политики Чувашии. На встрече с врио министра глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил, что министр просвещения РФ Ольга Васильева «устно подтвердила согласование этой кандидатуры». В ближайшее время ожидается документальное подтверждение результатов собеседования.

На встрече Михаила Игнатьева с Сергеем Кудряшовым были обсуждены мероприятия, реализуемые в Чувашии в рамках национального проекта «Образование». Было отмечено, что федеральные проекты позволят повысить качество образования в Чувашии, сделать более доступным дополнительное образование, насытив современными образовательными технологиями. В том числе будут внедряться новые формы профориентационной работы со школьниками, чтобы они могли осознанно выбирать свою будущую профессию.

Напомним, пост министра образования стал вакантным 24 октября. Александр Иванов, проработав в должности менее полугода, добровольно сложил полномочия.

Читайте также: В Чувашии министр образования ушёл в отставку с орденом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии был назначен исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта республики. Им стал 60-летний Михаил Богаратов, который с февраля 2015 года возглавлял федерацию футбола Чувашии. Богаратов будет назначен на должность министра «после завершения всех необходимых кадровых процедур, оформления требуемых документов», говорится в сообщении.

Читайте также: В Чувашии — новый министр