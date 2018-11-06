В Липецком областном совете депутатов появилась вакансия

Липецк, , 14:55 — REGNUM Депутат Липецкого областного совета Ольга Сотникова досрочно сложила свои полномочия. Как сообщила пресс-служба облсовета 6 ноября, заявление Сотниковой об уходе было одобрено комитетом по государственному устройству и местному самоуправлению.

Ольга Сотникова — тренер спортивной школы села Конь-Колодезь Хлевенского района. Решение оставить депутатское кресло она объяснила личными обстоятельствами:

«Свое решение я приняла еще в сентябре, когда возобновились занятия с детьми в спортшколе, к тому же появились дополнительные секции и кружки у моего 5-летнего ребенка. Сложно совмещать работу тренера, воспитание ребенка и депутатскую деятельность. Плюс ко всему, я фактически живу на три района. В Липецке посещаю комитеты и сессии, в Хлевенском районе работаю и веду личные приемы избирателей, кроме того, часто приезжаю в Воронеж, где работает мой муж», — заявила Сотникова.

Ольга Сотникова была избрана в облсовет в 2016 году по списку «Единой России» — соответственно, мандат будет передан другому представителю партии. У «Единой России» есть две недели, чтобы определиться с кандидатурой.

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