Два сценария: как выборы в США повлияют на отношения Америки и России

Руслан Хубиев, , 18:39 — REGNUM

6 ноября 2018 года в США стартовали всеобщие промежуточные выборы, на которых 6665 политиков различного класса разом будут избраны на те или иные государственные посты. Судьба Палаты представителей, 33 кресел в Сенате, губернаторских и муниципальных кресел в 36 штатах и сотнях городов, все это определят итоги текущего голосования.

При этом коснется их результат и внешнеполитических действий Америки, поскольку многие ее международные шаги годами определялись тем, каковы были возможности Трампа в его противоборстве с элитами и Конгрессом.

Как это работает?

В то время как выборы президента США проходят раз в четыре года, общенациональные выборы по всей стране стартуют каждые два. В промежуточных выборах переизбираются все 435 членов Палаты представителей, треть членов Сената и большинство губернаторов. Однако, несмотря на масштабы, общенациональные выборы как правило не вызывают большого ажиотажа, так как на практике редко меняют политический ландшафт. В данном же случае все в корне иначе.

Ранее, до начала войны элит, «борьба партий» была лишь искусственной ширмой. Каждые два года, как по часам, на выборах в Конгрессе большинство получала та партия, которая не имела его ранее. Проще говоря, демократы традиционно сменяли своим большинством республиканцев и наоборот. Сейчас, борьба в первые за многие годы действительно будет реальной, и если противники Трампа победят, политика США кардинально изменится.

На сегодняшний день Республиканская партия контролирует обе палаты Конгресса, и потому Трамп может принимать законы без поддержки Демократической партии США. Все может принять противоположные значения, если после промежуточных выборов большинство получат демократы. В этом случае все законодательные усилия трамповской администрации будут замедлены или вовсе прекращены. Демократическое большинство получит право саботировать любые его решения, вызывать на допрос под присягой ближайших сторонников, а кроме того, инициировать внутренние расследования.

Варианты развития событий

Возможен ли выигрыш сторонников Трампа при условии полнейшей информационной ангажированности и продажности западных СМИ? Ведь результаты опросов ясно показывают, что поражение для него, мягко говоря, неизбежно. Да, несмотря на все оценки, шансы для его победы действительно есть. Созданный противниками американского президента информационный фон сделал публичные заявления о его поддержке — неприличными. Однако в закрытой кабинке, как и на президентских выборах США, результат может оказаться полностью противоположным.

Если же Республиканская партия все же уступит свои позиции и потеряет большинство, демократы, получившие преимущество в нижней палате Конгресса, непременно запустят процедуру импичмента. Безальтернативность такого сценария подтверждается тем, что для противников Трампа само расследование уже принесет существенные дивиденды. Процедура импичмента — долгий процесс и потому весом своих ожиданий крайне схож с игрой на поле международных санкций. Казалось бы, санкции против какой-либо третьей страны еще не введены и, возможно, введены не будут, однако фондовым рынкам, инвесторам и прочим заинтересованным сторонам достаточно самого факта их запуска, дабы уже начать смену лагеря и массовое бегство.

В данном случае все предельно аналогично, а кроме того, не единожды происходило в истории США. Импичмент против президента запускался множество раз и, хотя ни разу не доводился до финала, самой инициированной процедуры вполне хватало для того, чтобы получить влияние на любые действия президента.

Иными словами, быстрый и результативный импичмент не является обязательным условием для победы работающих против Трампа наднациональных элит, вполне успешным будет и тот итог, при котором запустить процесс попросту удастся. А уже сама процедура не даст ему работать так, как это осуществляется сегодня. Плюс ко всему, подобный исход решает и еще одну насущную проблему — не позволяет Трампу выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

В случае реализации вышеописанных событий, Трамп и стоящие за ним национальные элиты окажутся в условиях «политической паутины», а наработки комиссии Мюллера, безуспешно «расследующей» проступки Трампа и его связи с Москвой, лягут в основу обвинений нижней палаты Конгресса. Поводы для запуска процедуры станут весомыми козырями в руках расследователей, а ангажированные финансовым закулисьем мировые СМИ сделают оставшуюся часть работы.

Реальные стороны конфликта

При рассмотрении результатов нынешних промежуточных выборов крайне важно понимать, кто и с кем на самом деле борется. Условные демократы и условные республиканцы в данном случае — лишь формальное разделение по политической принадлежности людей. На самом же деле глубинная Америка разделена гораздо шире, на элиты, исповедующие идеологию «глобализма» и круги, выбирающие «националистический» путь.

При этом сторонники второй категории — изоляционисты, вполне могут присутствовать в обеих партиях Конгресса, и наоборот, члены глобалистской элиты бывают как демократами, так и республиканцами. Ввиду подобного сквозного разделения, рассматривать происходящее в США обычным способом бесперспективно. Куда важнее осознать, какие признаки относят тех или иных людей по сторонам этого разрастающегося конфликта.

Глобалисты желают попросту переформатировать существующий мир, используя для этого оставшиеся ресурсы доживающей последние годы финансовой системы. Причем в их новом проекте, понятия «суверенных государств» уже нет. Сторонники такого пути развития, желают снести весь «общий дом» вместе со всеми «квартирами», то есть веками складывавшимися государствами и народами. На его месте планируется возвести новый объект, причем элементы которого уже не будут отделены друг от друга. В нем, по планам транснациональной закулисы, не должно быть «дверей» — государственной границы, не должно быть «отдельных жилплощадей» — независимых от наднациональных институтов стран и правительств, и наконец, не должно быть «комнат» — отдельных рас и народов.

Элементы последнего уже активно апробированы в США, где «плавильный котел» Америки перебрал методы по устранению такого понятия как национальность. Размытие границ, с другой стороны, экспериментально опробовано на Европейском союзе. В нем, как в мини версии того, чего желают добиться работающие против Трампа, Путина, России и Китая элиты, границы стран размыл Шенген, правительства играют эпизодичные роли, а настоящие решения принимает Брюссель.

Примерно этого — единого правительства из себя самих — и желают круги, разделяющие транснациональный путь мирового развития. Тем не менее для этого необходимо разрушить сильные национальные государства, а значит, и связанные с ними интересы внутренних элит. Ровно поэтому не все мировые функционеры разделяют такой путь развития и именно по этой линии и пролег раскол.

Национальные элиты России — более десяти лет назад твердо выступили против подобного плана, позже к ним присоединился и Китай, однако куда как неожиданнее для закулисы стало то, что и американские внутренние элиты поступили так же. Череда провалов транснациональных кругов в последние годы, таких как упущение возрождения России, подъем Китая, провал глобального проекта по получению контроля над мировыми маршрутами энергоносителей, успех в Сирии Москвы, падение уровня благосостояния домохозяйств Америки и многое другое, позволили национальным элитам США получить временное преимущество.

7 Cliff Нокдаун

И вслед за Россией и КНР привести в Белый дом своего человека. Этим они показали, что отказываются спасать мировую финансовую систему, а также оплачивать ее трансформацию за свой счет. И не случайно Трамп (во многом повторяя слова Путина) не раз говорил, что снос «дома» со всеми «квартирами», а также постройка на его руинах новой системы ему не интересны, стоящие за ним круги намерены расширять собственную «жилплощадь» делая «снова великой» только ее. С тех пор конфликт элит лишь разрастается.

В целом политикум США целесообразнее воспринимать как государственное устройство, при котором политические партии и лидеры — всегда вторичны. Истинная власть в Америке — это финансовые группировки, которые и делят между собой страну. Собственно, относительная мягкость ответных шагов Кремля в последние годы объясняется именно тем, чтобы не склонить чашу весов в пользу транснациональных элит, настроенных к Москве и прочим суверенным странам максимально враждебно. Важный аспект текущей конфронтации прямо сейчас разворачивается на промежуточных выборах США.

Итог

Исходя из вышеописанного, не сложно догадаться, что атаки на Трампа и элиты, стоящие лично за ним, приурочены не столько к нынешним промежуточным выборам, сколько и прежде всего, к попытке сломать устоявшуюся за последние десятилетия американскую систему двух президентских сроков, а также вернуть в свои руки политический контроль. Для этого необходимо как можно раньше начать импичмент против действующего президента, не дав Трампу возможности выдвинуться на второй срок, а также получить большинство в ключевых руководящих институтах Америки, дабы даже в случае негативного исхода держать в руках управленческий контроль.

Если же добиться этого им не удастся, и победят силы, стоящие за действующим лидером, у Трампа и России появится возможность разоблачить колоссальные провокации, созданные Британией против сближения Вашингтона и Москвы. Обелить Кремль и начать запланированное сближение.

Несмотря на то, что сейчас подобная картина выглядит невероятной, возможность таких событий вполне велика. Не случайно в конце октября американский неправительственный «Институт Шиллера» вышел с громким анализом подобного развития событий. В нем институт прямо заявил, что, если Трампу удастся отстоять свои нынешние позиции, а беспрецедентное «вмешательство британцев в президентские выборы США будет доказано», этот скандал «станет крупнейшим в истории Америки».

По словам главы данного объединения Хельги Ларуш (жены Линдена Ларуша, американского политика, экономиста и восьмикратного кандидата в президенты США), «британцы, испугавшиеся сближения Америки и России, внезапно осознали, что не смогут манипулировать ситуацией, а потому намеренно сфабриковали и «дело Скрипалей», и «сирийское химическое досье» и обвинения против Трампа…»

Иными словами, победа сторонников действующего американского лидера в промежуточных выборах 6 ноября, открывает двери и для подобных разоблачений, а это выводит результаты голосования из внутриамериканского ракурса на международную арену.

В итоге либо Трампа ограничат в решениях, продержав в таком состоянии до 2020 года, приведут к власти своего человека и затем все равно запустят проект, либо национальные элиты США, России и прочего мира укрепят свои позиции, после чего мы увидим совершенно иной исход…

Конечно же, для нашей страны предпочтительна победа национальной американской элиты, поскольку при всех минусах дальнейшего соперничества, оно во всяком случае будет идти в рамках хоть каких-то правил, в то время как победа противоположной стороны сулит проблемы всем суверенным государствам, причем по методологии хаоса и вражды…