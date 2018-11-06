Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил об уходе в отставку

Киев, , 14:52 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил, что подаст заявление об отставке.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке», — заявил Луценко, выступая в Верховной раде по делу об убийстве чиновницы Екатерины Гандзюк.

Напомним, чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк умерла в лечебном учреждении на Украине 4 ноября. Летом 2018 года женщину облил кислотой неизвестный.

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