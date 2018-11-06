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Путин: Экспорт военной продукции составляет $15 млрд

Политика

Вооружение поставляется исключительно для обороны и борьбы с терроризмом

Москва, 6 ноября 2018, 14:50 — REGNUM  Возможности России в сфере военно-технического сотрудничества важно использовать для модернизации и обновления всей отечественной промышленности, поддержки науки, формирования мощного технологического потенциала в интересах динамичного развития страны. Об этом сегодня, 6 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, в последние годы объём экспортных поставок продукции военного назначения находится на стабильно высоком уровне, составляет порядка $15 млрд. Главное преимущество российских производителей — неизменно высокое качество военной продукции, которая по своим боевым и техническим характеристикам не имеет аналогов.

«Россия строго соблюдает международные нормы и принципы в этой сфере. Вооружение и военная техника поставляется исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом», — отметил глава российского государства.

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Как сообщало ИА REGNUM , Россия сохраняет второе место в мире по объему военного экспорта. По итогам 2016 года объем военного экспорта вырос по сравнению с 2015 годом на 0,5 млрд долларов и составил более 15 млрд долларов.

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Военно-промышленный комплекс
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